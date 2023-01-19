Німеччина

Воротар дуже пишається своїм переходом.

Новоспечений голкіпер Баварії Янн Зоммер прокоментував свій перехід в стан мюнхенського клубу.

"Я дуже радий новому виклику у Баварії. Це великий та потужний клуб. Ми багато разів грали один проти одного – я знаю величезну майстерність та ауру цього клубу. Пишаюся тим, що став частиною Баварії. Перед нами стоять великі завдання.

З нетерпінням чекаю початку роботи тут із моїми одноклубниками й всього того, що на нас чекає попереду. Хочу подякувати менхенгладбаській Боруссії за вісім з половиною чудових років і за можливість здійснити цей перехід", – сказав воротар.

Нагадаємо, 34-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року.