Воротар дуже пишається своїм переходом.
Янн Зоммер, офіційний сайт Баварії
19 січня 2023, 18:56
Новоспечений голкіпер Баварії Янн Зоммер прокоментував свій перехід в стан мюнхенського клубу.
"Я дуже радий новому виклику у Баварії. Це великий та потужний клуб. Ми багато разів грали один проти одного – я знаю величезну майстерність та ауру цього клубу. Пишаюся тим, що став частиною Баварії. Перед нами стоять великі завдання.
З нетерпінням чекаю початку роботи тут із моїми одноклубниками й всього того, що на нас чекає попереду. Хочу подякувати менхенгладбаській Боруссії за вісім з половиною чудових років і за можливість здійснити цей перехід", – сказав воротар.
Нагадаємо, 34-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року.