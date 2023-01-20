Англія

Півзахисник міг змінити клуб.

Челсі через велику кількість травм та в рамках підсилення складу для нового тренера хотів підписати Іва Біссума з Тоттенгема.

Як повідомляє видання The Telegraph, "пенсіонери" отримали відмову від "шпор". Також їх не зацікавив обмін на Зієха.

Зазначимо, що головний тренер Челсі Грем Поттер працював разом з малійцем в Брайтоні та добре знає його можливості.

В цьому сезоні в Іва Біссума 21 поєдинок на клубному рівні, в яких він результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі допускає можливість продажу Стерлінга.