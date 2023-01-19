Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 січня.
Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 18 січня:
Український нападник Михайло Мудрик уперше взяв участь у тренуванні лондонського Челсі.
Нападник каталонської Барселони Мемфіс Депай завершує трансфер до Барселони.
Український форвард бельгійського Брюгге Роман Яремчук може опинитись у турецькому Фенербахче.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.