Англія

Післяматчеві слова наставника "містян".

У четвер, 19 січня, Ман Сіті здобув вольову перемогу над Тоттенгемом (4:2) у матчі перенесеного через смерть Королеви Єлизавети сьомого туру АПЛ.

Наразі відстань між "манкуніанцями" та лідером чемпіонату Арсеналом складає 5 очок, проте "каноніри" зіграли на поєдинок менше.. Тоттенгем на даний момент іде п'ятим.

"Ми повинні працювати з "вогнем" у кожній ситуації. Справа не у тому, щоби бути кращим чи не кращим, а у тому, щоб подумати: давайте, рухаємося вперед! Це нормально відставати від інших команд, але це потрібно виправляти. Ми багато разів займали цю позицію позаду Ліверпуля.

Нам сьогодні пощастило. Я не очікував, що ми повернемося до гри після перерви. 5-4-1 у Тоттенгема дуже агресивні. До того ж, вони йдуть до арбітра і захищають один одного. Це футбол, друже. Це сталося. Я хочу повернутися. Якщо ми хочемо щось виграти, ми повинні повернутися.

Без Аке зараз ми не можемо грати добре. У свої 18 років Ріко був чудовим на матчі Кубку Карабао проти Лідса, найагресивнішої команди Прем’єр-ліги. Він був у маленьких просторах. Хуліан Альварес біжить, але нам потрібні всі футболісти. Футбол – це не лише навички – має бути щось всередині.

Перегнати Арсенал — це виклик, я цього хочу. Ви збираєтеся оцінювати якість цих гравців? Я люблю їх, вони фантастичні футболісти.

Є деталі, які випливають із нашого успіху. Ми досягли великого успіху. Люди кажуть, що не виграти Лігу чемпіонів – значить нема успіху? Ми багато виграли у цій країні — двічі поспіль здобули перемогу у цій лізі. Який успіх, це ненормально" — передає слова Пепа офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд феєричного матчу АПЛ.