Англія

Дебют українця заплановано на легендарному Енфілді.

У 21-му турі АПЛ відбудеться дебют Михайла Мудрика за Челсі, стверджує статистичний портал Whoscored.

Аналітики бачать Михайла в стартовому складі на матч проти Ліверпуля. Мудрик займе звичну для себе позицію — на лівому фланзі нападу.

Нагадаємо, лондонський Челсі оголосив про перехід Михайла Мудрика з Шахтаря. Українець підписав довгостроковий контракт до літа 2031 року.

Челсі погодився заплатити за Мудрика загалом 100 мільйонів євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Це зробило його трансфер найдорожчим в історії українського футболу.

Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться в суботу, 21 січня. Початок — о 14:30.