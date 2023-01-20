Україна

Збори закарпатської команди відбудуться з 25 січня по 18 лютого.

25 січня Минай вирушить до Туреччини, де проходитиме навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Володимира Шарана спочатку базуватиметься в Аланії, а потім в Анталії. Збори відбудуться з 25 січня по 18 лютого.

За цей час закарпатська команда проведе сім контрольних матчів:

29 січня – Спартак Варна (Болгарія)

1 лютого — Підбескідзе Бєльсько-Бяла (Польща)

4 лютого — Сараєво (Боснія і Герцеговина)

9 лютого — Вележ Мостара (Боснія і Герцеговина)

12 лютого — Насаф Карші (Узбекистан)

15 лютого – Мактарал Атакент (Казахстан)

16 лютого – Ауда Кекава (Латвія)

Після 14 ігор Минай набрав 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.