Збори закарпатської команди відбудуться з 25 січня по 18 лютого.
ФК МИНАЙ
20 січня 2023, 14:47
25 січня Минай вирушить до Туреччини, де проходитиме навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Команда Володимира Шарана спочатку базуватиметься в Аланії, а потім в Анталії. Збори відбудуться з 25 січня по 18 лютого.
За цей час закарпатська команда проведе сім контрольних матчів:
29 січня – Спартак Варна (Болгарія)
1 лютого — Підбескідзе Бєльсько-Бяла (Польща)
4 лютого — Сараєво (Боснія і Герцеговина)
9 лютого — Вележ Мостара (Боснія і Герцеговина)
12 лютого — Насаф Карші (Узбекистан)
15 лютого – Мактарал Атакент (Казахстан)
16 лютого – Ауда Кекава (Латвія)
Після 14 ігор Минай набрав 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.