Англія

Українець все ближче до першого матчу за Челсі.

Головний тренер Челсі Грем Поттер підтвердив, що Михайло Мудрик має шанси зіграти проти Ліверпуля в суботу.

"Останнім часом він не так багато грав у футбол, але добре тренувався. Є шанс, що він може дебютувати. 90 хвилин — точно ні, але, мабуть, частково.

Він прийшов з іншої ліги й повинен адаптуватися. Він молодий гравець, який має великий потенціал, при цьому в нього є досвід.

Він дуже щасливий бути тут і з нетерпінням чекає свого дебюту", — сказав Поттер.

Також Мудрика в основі проти Ліверпуля бачить статистичний портал Whoscored.

Нагадаємо, лондонський Челсі оголосив про перехід Михайла Мудрика з Шахтаря. Українець підписав довгостроковий контракт до літа 2031 року.

Челсі погодився заплатити за Мудрика загалом 100 мільйонів євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Це зробило його трансфер найдорожчим в історії українського футболу.

Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться в суботу, 21 січня. Початок — о 14:30.