Українець все ближче до першого матчу за Челсі.
МИХАЙЛО МУДРИК НА СТЕМФОРД БРІДЖ, GETTY IMAGES
20 січня 2023, 16:30
Головний тренер Челсі Грем Поттер підтвердив, що Михайло Мудрик має шанси зіграти проти Ліверпуля в суботу.
"Останнім часом він не так багато грав у футбол, але добре тренувався. Є шанс, що він може дебютувати. 90 хвилин — точно ні, але, мабуть, частково.
Він прийшов з іншої ліги й повинен адаптуватися. Він молодий гравець, який має великий потенціал, при цьому в нього є досвід.
Він дуже щасливий бути тут і з нетерпінням чекає свого дебюту", — сказав Поттер.
Також Мудрика в основі проти Ліверпуля бачить статистичний портал Whoscored.
Нагадаємо, лондонський Челсі оголосив про перехід Михайла Мудрика з Шахтаря. Українець підписав довгостроковий контракт до літа 2031 року.
Челсі погодився заплатити за Мудрика загалом 100 мільйонів євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Це зробило його трансфер найдорожчим в історії українського футболу.
Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться в суботу, 21 січня. Початок — о 14:30.