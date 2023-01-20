Англія

Пеп розкритикував своїх гравців.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо чемпіонських перегонів в АПЛ.

"Ми боремося з Арсеналом. У них в очах вогонь. Вони 20 років не вигравали АПЛ, і кожен гравець у їхній команді знає, що напише історію у разі перемоги. Так ми відчували себе, коли вигравали АПЛ уперше, коли били усі рекорди й перемагали у чемпіонаті вдруге поспіль.

Зараз у нас немає вогню, і ми не повинні просити ні про що. Я просто пояснив, який реальний стан речей, коли все так комфортно. А суперники не чекають. Звісно, я незадоволений. Я не впізнаю своєї команди. Моя команда завжди має пристрасть, бажання і все інше", – сказав тренер Ман Сіті.

Наразі Ман Сіті відстає від Арсеналу на 5 очок, при цьому у "гармашів" матч в запасі, який вони проведуть в неділю проти Манчестер Юнайтед.