Україна

Польський захисник має намір змінити клубну прописку.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора може продовжити свою кар'єру у Греції. Про це повідомляє Sport24.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного поляка зацікавлений ПАОК, який веде переговори із київським клубом.

Підписання футболіста вже схвалив головний тренер Разван Луческу. Контракт із гравцем може бути розрахований на 2,5 роки.

Діюча угода поляка з "біло-синіми" розрахована до літа наступного року.

Нинішнього сезону Кендзьора провів 18 поєдинків, у яких віддав дві результативні передачі.