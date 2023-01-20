Польський захисник має намір змінити клубну прописку.
Томаш Кендзьора, ФК Динамо Київ
20 січня 2023, 15:28
Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора може продовжити свою кар'єру у Греції. Про це повідомляє Sport24.
За інформацією джерела, у послугах 28-річного поляка зацікавлений ПАОК, який веде переговори із київським клубом.
Підписання футболіста вже схвалив головний тренер Разван Луческу. Контракт із гравцем може бути розрахований на 2,5 роки.
Діюча угода поляка з "біло-синіми" розрахована до літа наступного року.
Нинішнього сезону Кендзьора провів 18 поєдинків, у яких віддав дві результативні передачі.