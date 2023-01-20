Україна

Віталій Пасічний намагається розібратися, як клуб замінюватиме найважливішу втрату.

Отже, те, про що говорили всі причетні до Динамо стільки років, відбулося. Клуб залишив один із найталановитіших вихованців чергового покоління, Віктор Циганков. Не так сталося, як гадалося, й замість претендентів на єврокубкову зону новою командою Віктора стала скромна Жирона – але для Динамо набагато важливіше, що клуб не має самого топового гравця та має 5 мільйонів євро, щоб його замінити.

Сценарій №1: довіра Перрісу

Якби вміння списувати гравців якнайшвидше і якнайбезглуздіше було олімпійською дисципліною, Динамо могло б у ньому претендувати на медалі. Кахім Перріс уперше побачив Україну у вересні, жодного разу за вересень-грудень не вийшов у стартовому складі – і станом на січень на нього причетні до клубу вже не розраховують.

"Циганков коштує 50 чи 70 млн євро. Він — не раб Динамо"

Динамо взагалі-то підписало гравця національної збірної, з 10+3 за системою “гол плюс пас” минулого сезону. Рівень чемпіонату Словенії низький? Безумовно, але чи високий рівень Металіста 1925 і Колоса, яким кияни так і не змогли забити?

Циганков був справжньою зіркою Динамо, він заслуговував на те, щоб тренер і команда в надії на осяяння терпiли його екзистенційнi кризи. Але без нього потрібно насамперед подивитися на всі боки та, можливо, побачити пiдсилення поруч.

Черв'ячок сумніву : Луческу не просто ігнорує Перріса , а робить це зразково-показово. 25 хвилин із Кривбасом для Кахіма – це, можна сказати, прорив; він у принципі піднявся з лави лише у шести матчах чемпіонату та одному матчі Ліги конференцій (при тому, що всі пам'ятають рівень успішності виступів Динамо у цьому турнірі). Коли п'ять, коли десять, а коли й нуль хвилин при безлічі невдалих ігор Циганкова восени – це не те, що отримує гравець, на якого по-справжньому сподіваються.

З іншого боку, єдиний вихід Перріса на заміну у єврокубках допоміг команді. Луческу кинув його в бій при рахунку 1:3 на Кіпрі – а закінчилася гра 3:3, і нехай вирішальний внесок вніс Гармаш, ямаєць точно не був зайвим.

Імовірність: 20%

Сценарій №2: останній шанс для Цитаїшвілі

Він чекав цього, за великим рахунком, всю професійну кар'єру. Людині, яка вважалася найталановитішим гравцем чергового покоління динамівської молоді, дорогу в основу затулив найталановитіший гравець покоління попереднього.

Нав'язати конкуренцію Циганкову Цитаїшвілі не зміг; перебудуватися під іншу позицію – також. Але тепер для нього настав зручний момент, щоб принаймні поборотися за місце в команді.

Черв'ячок сумніву: Цитаішвілі надмірно інфантильний. Замість того, щоб зчепити зуби та конкурувати від туру до туру, від місяця до місяця, він чергує зриви та “запливи” за течією. Він скаржився на недовіру тренерів ютуб-блогерам, але водночас змирився з програною конкуренцією у збірній України та обрав Грузію. Патріотичні мотиви в цьому розглянути складно – Гіоргі жодного дня не прожив у Грузії і як футболіст повністю сформувався в Україні – тож можна припустити, що гравець просто вибрав країну з меншою конкуренцією.

Останні два роки у кар'єрі Цитаїшвілі – це чотири (!) оренди. І остання, четверта, виглядає найневдалішою: у клубу Лех він програв конкуренцію і більше сидить на лавці, ніж грає. З іншого боку, познанський клуб принаймні вийшов у плей-офф Ліги конференцій і навіть зміг обіграти Вільярреал...

Вірогідність: 10%

Сценарій №3: Караваєв , на передову!

Приголомшливий універсалізм Олександра (за кар'єру грав на семи позиціях, причому на чотирьох більше, ніж 8 матчів) – козир, який Луческу використовує не до кінця.

У Караваєва просто феноменальна фізична готовність, яка дозволяла йому добре проявляти себе в збірній – навіть коли він був не гарантовано основним гравцем Динамо. Але до гри позаду питання були завжди – і зараз найкраща можливість вирішити цей тактичний ребус, давши Олександру можливість зосередитись на атаці, а за його спиною залишивши спокійного та надійного Кендзеру. Луческу вже пробував цей кейс у матчах із Бенфікою, Ренном, Штурмом, та й у чемпіонаті випускав проти Зорі.

Черв'ячок сумніву: і як закінчилися для Динамо всі ці матчі? Окрім матчу зі Штурмом, 1:0 проти якого теж важко вважати тріумфом. До того ж Кендзьора теж може цієї зими поміняти команду, чутки з цього приводу активно мусуються.

Вірогідність: 30%

Сценарій №4: вхідний трансфер

І все ж таки найімовірнішим розкладом для киян залишається придбання футболіста на місце Циганкова. ЗСУ працює на славу, +700-800 втрат ворога на день вже стали нормою – і при таких даних трансфер до чемпіонату України виглядає, звичайно, не найбажанішим варіантом для легіонера, але все одно роботою, а не самогубством.

Нікого ж не дивує, що всі ці роки різні легіонери їхали до чемпіонату Ізраїлю? Що зараз у Маккабі з Тель-Авіва тренує Айтор Каранка – людина з величезною кількістю досягнень і перемог, яка, м'яко кажучи, не потребує грошей на хліб та воду? Та навіщо далеко ходити: Дніпро-1 посилюється новими та новими легіонерами, й до того ж Динамо їдуть іноземці, навіть рівня непоганих національних збірних.

Динамо безмежно багато довіряло своїм вихованцям останніми роками. Напевно, зараз, коли під питанням навіть друге місце, а на рахунок клубу капнули 5 млн євро, саме час довіритись перевіреному кадру.

Вірогідність: 40%