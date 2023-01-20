Англія

Нідерландець — про якість гри в найкращій лізі світу.

Півзахисник Ліверпуля Коді Гакпо висловився щодо гри в АПЛ. Нагадаємо, взимку нідерландець перебрався в мерсисайдський клуб із ПСВ.

"В АПЛ по-справжньому швидка гра, мені це подобається. У цьому найбільша різниця між чемпіонатом Англії та нідерландської Ередивізії у швидкості гри.

АПЛ багато чим відрізняється від того, що було в Нідерландах, але я маю пристосуватися якнайшвидше. У Ліверпулі усі дуже милі. Вірджіл допомагає мені адаптуватися. Я знаю його трохи довше, ніж решту, тому що ми зустрічалися у збірній. Він мені дуже допомагає, як і Кьортіс. Вони допомагають мені у дрібницях. Я дуже ціную це та дуже їм вдячний.

Я дійсно радий бути тут. Ліверпуль — по-справжньому добрий, доброзичливий клуб", — цитує Гакпо офіційний сайт Ліверпуля.

Мерсисайдці оформили трансфер нападника ПСВ Коді Гакпо за 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів.