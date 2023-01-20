Іспанія

Мічел — про українського вінгера.

Головний тренер Жирони Мічел перед виїзним матчем проти Вільярреала в рамках чемпіонату Іспанії прокоментував якість та форму Віктора Циганкова.

"Прихід Циганкова багато говорить про роботу спортивного керівництва, а також Пере. Він може нам дуже допомогти, він має велику якість і підніме рівень команди.

Безумовно, це дасть нам великий якісний стрибок. Він поїде завтра на матч, але ще не готовий грати", — наводить слова Мічела офіційний сайт Жирони.

Циганков перебрався до Жирони за п'ять мільйонів євро, підписавши контракт на 4,5 роки. Також кияни отримають 50% від суми майбутнього продажу гравця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що став відомий ігровий номер Циганкова в Жироні.