Мічел — про українського вінгера.
Віктор Циганков, фото Жирона
20 січня 2023, 16:10
Головний тренер Жирони Мічел перед виїзним матчем проти Вільярреала в рамках чемпіонату Іспанії прокоментував якість та форму Віктора Циганкова.
"Прихід Циганкова багато говорить про роботу спортивного керівництва, а також Пере. Він може нам дуже допомогти, він має велику якість і підніме рівень команди.
Безумовно, це дасть нам великий якісний стрибок. Він поїде завтра на матч, але ще не готовий грати", — наводить слова Мічела офіційний сайт Жирони.
Циганков перебрався до Жирони за п'ять мільйонів євро, підписавши контракт на 4,5 роки. Також кияни отримають 50% від суми майбутнього продажу гравця.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що став відомий ігровий номер Циганкова в Жироні.