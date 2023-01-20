Україна

До вашої уваги товариська гра за участю команди Ігора Йовічевіча.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до старту другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 20 січня, команда Ігора Йовічевіча проведе свій перший контрольний матч, а суперником "гірників" буде австрійська Аустрія. Початок о 16:30 за київським часом.

Онлайн трансляція матчу:

Після 16 турів Аустрія набрала 20 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Австрії.

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков повернувся до загальної групи Шахтаря.