Англія

Поляк може перебратись в АПЛ.

Арсенал продовжує працювати над підсиленням складу в поточне трансферне зимове вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо, лондонський клуб домовився про перехід Якуба Пьйотра Ківьора зі Спеції.

Стверджується, що Арсенал заплатить за польського захисника 25 мільйонів євро. Гравець прилетить в Лондон цими вихідними.

Зазначимо, що контракт поляка з італійською командою розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спеція відмовилася продати Ківьора в Боруссію Дортмунд.