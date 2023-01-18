Німецький клуб пропонував 22 мільйони євро.
Якуб Пйотр Ківьор, Getty Images
18 січня 2023, 21:49
Спеція відхилила пропозицію Борусії Дортмунд щодо Якуба Ківьора, повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, німецька команда запропонувала близько 22 мільйонів євро. Проте Спеція відхилила цю пропозицію, оскільки клуб не зацікавлений у продажу Ківьора за таку суму.
Точної суми, за яку Спеція готова відпустити Ківьора, не називається.
Зазначимо, що контракт поляка з італійською командою розрахований до літа 2025 року.