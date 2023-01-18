Німеччина

Німецький клуб пропонував 22 мільйони євро.

Спеція відхилила пропозицію Борусії Дортмунд щодо Якуба Ківьора, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, німецька команда запропонувала близько 22 мільйонів євро. Проте Спеція відхилила цю пропозицію, оскільки клуб не зацікавлений у продажу Ківьора за таку суму.

Точної суми, за яку Спеція готова відпустити Ківьора, не називається.

Зазначимо, що контракт поляка з італійською командою розрахований до літа 2025 року.