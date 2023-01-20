Англія

Англієць може покинути Челсі.

Ліверпуль розглядає можливість підписання Мейсона Маунта з Челсі в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Guardian, "червоні" хочуть оформити перехід 24-річного півзахисника, якщо він не підпише новий контракт з Челсі.

Поточна угода між Мейсоном Маунтом та лондонським клубом розрахована до літа 2024 року.

Англійський гравець в цьому сезоні провів 26 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось Маунт — другий наймолодший гравець в історії Челсі, який забив 25 голів в АПЛ.