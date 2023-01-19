Англія

У ньому вже виступають італійці.

Перехід Ніколо Дзаньоло з Роми до іншого клубу є вже справою часу. Контракт "вовків" із 23-річним атакувальним хавбеком розрахований до кінця червня 2024 року, проте продовжувати його клуб зі столиці не збирається.

Основним претендентом на італійця вже довгий час називають Тоттенгем. Трошки раніше чутки ходили й про лондонський Арсенал. Втім, авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра повідомляє про ще один клуб зі столиці Великобританії, який бажає бачити Дзаньоло у своєму складі.

"Сценарії, пов’язані з можливим продажем до Прем'єр-Ліги Ніколо Дзаньоло, знову в новинах. Талант Роми місяцями чекав на обіцяне продовження контракту, проте воно так і не надійшло: Тоттенгем (в особі Паратічі) і Вест Гем — як було сказано місяць тому — стежать за ним" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Що цікаво, за кілька годин Скіра написав цю ж думку у більш скороченому вигляді ще й англійською мовою (перший і розширений пост був опублікований італійською).

Раніше повідомлялося, що за Ніколо побореться мадридський Атлетіко. Також поруч із прізвищем півзахисника постійно лунає Ньюкасл.