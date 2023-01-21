Лондонці хочуть зберегти свого гравця.
Мейсон Маунт, getty images
21 січня 2023, 10:59
Півзахисник Челсі Мейсон Маунт привернув увагу Ліверпуля, який готовий поборотись за гравця вже в літнє трансферне вікно.
Втім, як повідомляє видання The Guardian, лондонський клуб на фоні інтересу "червоних" почав перемовини з Маунтом щодо нового контракту.
Поточна угода між "синіми" та гравцем збірної Англії завершується влітку 2024 року. Наразі Маунт має одну з найменших зарплат в першій команді — 75 тисяч фунтів в тиждень.
Півзахисник в цьому сезоні провів 26 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль та Ювентус стежать за Маунтом.