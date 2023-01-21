Англія

Лондонці хочуть зберегти свого гравця.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт привернув увагу Ліверпуля, який готовий поборотись за гравця вже в літнє трансферне вікно.

Втім, як повідомляє видання The Guardian, лондонський клуб на фоні інтересу "червоних" почав перемовини з Маунтом щодо нового контракту.

Поточна угода між "синіми" та гравцем збірної Англії завершується влітку 2024 року. Наразі Маунт має одну з найменших зарплат в першій команді — 75 тисяч фунтів в тиждень.

Півзахисник в цьому сезоні провів 26 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль та Ювентус стежать за Маунтом.