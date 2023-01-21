Англія

Лондонський клуб хоче посилити склад.

Тоттенгем працює над підписанням нового гравця в атакувальну ланку в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Jeunes Footeux, лондонський клуб звернув увагу на шведського вінгера АЗ Йєспера Карлссона.

Зазначимо, що в цьому сезоні гравець провів чотирнадцять матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спортінг Л вимагає у Тоттенгема 45 мільйонів євро за Педро Порро.