Лондонський клуб хоче посилити склад.
Йєспер Карлссон, getty images
21 січня 2023, 12:59
Тоттенгем працює над підписанням нового гравця в атакувальну ланку в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Jeunes Footeux, лондонський клуб звернув увагу на шведського вінгера АЗ Йєспера Карлссона.
Зазначимо, що в цьому сезоні гравець провів чотирнадцять матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спортінг Л вимагає у Тоттенгема 45 мільйонів євро за Педро Порро.