Англія

Фаворити не змогли впоратись з командою Патріка Вієйра.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл у гостях зустрічався з Крістал Пелес.

Гості були дуже активними у першому таймі, створювали, але реалізація підводила. Так і у другій половині зустрічі — моменти були, а голів не було.

Крістал Пелес — Ньюкасл 0:0

Крістал Пелес: Гуайта — Ворд (Клайн, 71), Річардс, Гуехі, Мітчелл — Дукуре, Шлупп (Х'юз, 65), Аю, Езе (Олісе, 65), Заа (Матета, 65) — Едуар (Озо, 90).

Ньюкасл: Поуп — Берн, Ботман, Шер, Тріпп'є — Віллок (Сен-Максімен, 69), Гімараес, Лонгастафф, Жоелінтон, Альмірон (Мерфі, 86) — Вілсон (Ісак, 69).

Попередження: Гуехі, Тріпп'є, Х'юз, Дукуре.