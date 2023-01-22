Іспанець впевнений у своїй майстерності.
ДАВІД ДЕ ХЕА, GETTY IMAGES
22 січня 2023, 20:50
Голкіпер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа висловився щодо критики на свою адресу.
"Мені не треба нічого доводити, я вже багато років демонструю свої навички. Я знаю, що люди люблять поговорити, але я до цього звик. Я просто граю так добре, як можу, допомагаючи команді. Я завжди намагаюся щосили.
Досвід допомагає блокувати шум. Щиро кажучи, мені все одно. Я просто зосереджений на матчах, тренуваннях та команді. Почуваюся чудово та впевнено", — сказав де Хеа.
Цього сезону іспанець побив рекорд Вейна Руні за кількістю матчів в Прем'єр-Лізі.