Франция

Марокканець переїжджає в чемпіонат Франції.

Нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі хоче перейти в Ніццу та дав свою згоду на відповідний трансфер, стверджує Footmercato.

За інформацією джерела, марокканець незадоволений кількістю ігрового часу, тому хоче спробувати себе в іншій країні.

В андалузькому колективі не планують пручатись можливому відходу свого гравця, проте за 2,5 роки до завершення контракту очікують на пропозицію, яка буде гідною півфіналіста чемпіонату світу.

У цьому сезоні на клубному рівні Ен-Несірі відіграв 21 матч (1 007 хвилин), забивши п'ять голів.