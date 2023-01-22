Вінгер збірної України подвоїв перевагу у рахунку для своєї команди.
Андрій Ярмоленко, ФК Аль-Айн
22 січня 2023, 19:38
Наразі відбувається матч 13 туру чемпіонату ОАЕ, в якому Аль-Айн у гостях грає проти Аль-Батаї.
У цьому матчі бере участь український вінгер Андрій Ярмоленко, котрий на 35 хвилині подвоїв перевагу своєї команди у рахунку.
Для 33-річного українця цей гол став п'ятим у нинішньому сезоні. Також на його рахунку чотири результативні передачі.
На даний момент команда Сергія Реброва веде в рахунку 2:1, але грає в меншості після вилучення Еріка наприкінці першого тайму.