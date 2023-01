Наразі відбувається матч 13 туру чемпіонату ОАЕ, в якому Аль-Айн у гостях грає проти Аль-Батаї.

У цьому матчі бере участь український вінгер Андрій Ярмоленко, котрий на 35 хвилині подвоїв перевагу своєї команди у рахунку.

Here’s Yarmolenko’s simple finish for his 5th goal of the season in UAE 🇦🇪🇺🇦⚽️ pic.twitter.com/g6P6598rbx