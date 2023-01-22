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Вінгер збірної України подвоїв перевагу у рахунку для своєї команди.

Наразі відбувається матч 13 туру чемпіонату ОАЕ, в якому Аль-Айн у гостях грає проти Аль-Батаї.

У цьому матчі бере участь український вінгер Андрій Ярмоленко, котрий на 35 хвилині подвоїв перевагу своєї команди у рахунку.

Here’s Yarmolenko’s simple finish for his 5th goal of the season in UAE 🇦🇪🇺🇦⚽️ pic.twitter.com/g6P6598rbx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 22, 2023

Для 33-річного українця цей гол став п'ятим у нинішньому сезоні. Також на його рахунку чотири результативні передачі.

На даний момент команда Сергія Реброва веде в рахунку 2:1, але грає в меншості після вилучення Еріка наприкінці першого тайму.