У поєдинку 21 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі впевнено розібрався із Вулвергемптоном (3:0).

Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні головного бомбардира "городян" Ерлінга Голанда, який оформив хет-трик.

Відео голів та огляд матчу:

Манчестер Сіті — Вулвергемптон 3:0
Голи: Голанд, 40, 50 (з пенальті), 54.