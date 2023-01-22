Дивіться голи та найкращі моменти матчу чемпіонату Англії, що відбувся 22 січня, о 16:00.
Манчестер Сіті — Вулвергемптон, Getty Images
22 січня 2023, 19:48
У поєдинку 21 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі впевнено розібрався із Вулвергемптоном (3:0).
Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні головного бомбардира "городян" Ерлінга Голанда, який оформив хет-трик.
Відео голів та огляд матчу:
Манчестер Сіті — Вулвергемптон 3:0
Голи: Голанд, 40, 50 (з пенальті), 54.