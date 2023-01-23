Віллани посилили лінію нападу.
Джон Дюран, getty images
23 січня 2023, 19:01
Астон Вілла вже певний час шукала підсилення в атакувальну ланку і нарешті змогла зробити підписання.
Як повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу, новачком команди став нападник Чікаго Файр Джон Дюран.
Сума трансферу не розголошується, проте відомо, що угода щодо 19-річного гравця підписана на постійній основі.
В складі команди з МЛС талановитий форвард забив вісім голів в минулому сезоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла оголосила про трансфер Морено.