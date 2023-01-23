Англія

Віллани посилили лінію нападу.

Астон Вілла вже певний час шукала підсилення в атакувальну ланку і нарешті змогла зробити підписання.

Як повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу, новачком команди став нападник Чікаго Файр Джон Дюран.

Сума трансферу не розголошується, проте відомо, що угода щодо 19-річного гравця підписана на постійній основі.

В складі команди з МЛС талановитий форвард забив вісім голів в минулому сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла оголосила про трансфер Морено.