Англія

"Молотобойці" запропонували за 30-річного гравця 12 мільйонів фунтів.

Тільки-но з'явилася інформація про можливе підписання Вест Гемом Ніколо Дзаньоло, як стало відомо й про інший план "молотобойців". Розповів про нього відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.

"Вест Гем запропонував 12 мільйонів фунтів стерлінгів за підписання Денні Інгза з Астон Вілли. Тривають переговори, оскільки Інгз тепер готовий приєднатися до Вест Гема.

Сьогодні триватимуть перемовини щодо укладення угоди" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Нагадаємо, раніше у пресі з'явилася інформація про інтерес до 30-річного англійця з боку Евертона. Щоправда, "іриски" бажають футболіста орендувати.

У нинішньому сезоні на рахунку Денні 6 голів та одна гольова передача у 19 матчах за "вілланів".