Англія

Один із лідерів "синіх" вражений дебютом українського вінгера в АПЛ.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт прокоментував дебют молодого українського вінгера Михайла Мудрика у складі "синіх" у матчі АПЛ проти Ліверпуля (0:0).

"Коли приходять нові гравці, я мушу піти і допомогти їм відчути себе потрібними. Незважаючи на те, що я ще молодий, я один із досвідченіших у команді.

Потрібно показувати новачкам, що їм раді, давати впевненість. І це видно, коли вони виходять на поле, як Мудрик у суботу. Він був дуже впевнений. Він хоче показати, на що здатний разом зі своїми новими партнерами", – наводить слова Маунта офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, Мудрик з'явився на полі на 55 хвилині. За свою гру українець удостоївся похвали з боку деяких експертів, проте не зумів відзначитись результативними діями.