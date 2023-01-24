Англія

Поляк прокоментував перехід до лондонського Арсеналу.

Якуб Ківьор прокоментував перехід до лондонського Арсеналу.

Футболіст перейшов зі Спеції.

"Я завжди мріяв грати в Англії. Я знаю, що тут буде нелегко, і якщо я отримаю шанс, я повинен використати його максимально.

Для мене чудово, що Арсенал зацікавився мною. Я був радий побачите моє ім'я на футболці такого великого клубу. Я дуже схвильований".

Команда Мікеля Артети заплатила представнику Італії за центрбека 25 мільйонів євро.