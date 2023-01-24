Поляк прокоментував перехід до лондонського Арсеналу.
Якуб Ківіор - Getty Images
24 січня 2023, 18:50
Якуб Ківьор прокоментував перехід до лондонського Арсеналу.
Футболіст перейшов зі Спеції.
"Я завжди мріяв грати в Англії. Я знаю, що тут буде нелегко, і якщо я отримаю шанс, я повинен використати його максимально.
Для мене чудово, що Арсенал зацікавився мною. Я був радий побачите моє ім'я на футболці такого великого клубу. Я дуже схвильований".
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