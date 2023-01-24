Англія

"Гірники" хочуть отримати значно більшу компенсацію.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко зацікавив Брайтон, який тренує колишній тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб запропонував за гравця 11 мільйонів євро, що навряд чи влаштовує чемпіона України.

Стверджується. що "гірники" хотіли б отримати за футболіста близько 30 мільйонів євро.

Контракт Миколи Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2025 року. На його рахунку 150 матчів (19 у сезоні-2022/23) за "гірників" в усіх змаганнях, 6 голів та 9 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Микола Матвієнко погодив з Брайтоном контракт на п'ять років.