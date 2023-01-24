Україна

Захисник все ближче до того, щоб залишити Шахтар.

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко, як ми раніше писали, знаходиться в Англії.

Футболіст провів перемовини із керівництвом англійського Брайтона. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, клуб та футболіст узгодили особисті умови контракту на 5 років. Трансфер центрбека з Шахтаря все ближче. Сума переходу — 20 мільйонів євро.

У ньому зацікавлений особисто головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі, з яким вони працювали у Шахтарі до початку повномасштабного вторгнення країни-терористки.

Контракт Миколи Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2025 року. На його рахунку 150 матчів (19 у сезоні-2022/23) за "гірників" в усіх змаганнях, 6 голів та 9 асистів.