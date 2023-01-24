Англія

Колись перспективний півзахисник може перебратись в Суперлігу.

Півзахисник Тьємуе Бакайоко, який наразі на правах оренди з Челсі знаходиться в Мілані, може перебратись в Адану Демірспор, повідомляє Ніколо Скіра.

Стверджується, що французький футболіст перейде в турецький клуб в рамках постійного трансферу та підпише контракт до літа 2026 року.

Його контракт з Челсі діє до літа 2024 року. В Мілані він грає на правах дворічної оренди, а Transfermarkt оцінює француза у 4 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бакайоко працює над розірванням контракту з Міланом.