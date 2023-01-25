Англія

Капітан "канонірів" — про самовіддачу іспанського тренера.

Півзахисник Арсеналу Граніт Джака розповів, як йому працюється з Мікелем Артетою.

"Минулого сезону ми програли три перші матчі. Тоді у деяких урвався терпець. Але тепер ви бачите, що може статися, якщо ви дасте тренеру час. Зрештою, Артета вперше став головним тренером.

Артета особливий. У мене було багато тренерів у кар'єрі, але такого, як Артета, ніколи не було. Здається, що він думає лише про футбол 24 години на добу. У нього завжди є план А, план В і, можливо, навіть план С. Але він найкращий не лише як тактик, а й як людина", — цитує Джаку портал 20 minuten.

Раніше ми писали, що Фулгем близький до оренди Суареша з Арсеналу.