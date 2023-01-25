Іспанія

Ікона іспанської збірної ще не сказав свого останнього слова.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може повернутися до збірної Іспанії, повідомляє AS.

За інформацією джерела, у цьому зацікавлений новий головний тренер національної збірної Луїс де ла Фуенте

Найближчим часом наставник проведе зустріч із Рамосом. Якщо обидві сторони дадуть згоду, то 36-річного футболіста буде включено до заявки команди на майбутні матчі відбору до Євро-2024.

Нагадаємо, Рамос зіграв за Фурію Роху у 180 матчах і забив 23 голи.

Раніше повідомлялось, що Рамос може перейти в Ан-Наср.