Прем'єр-ліга продовжує обирати найкращих у різних номінаціях.
Мікель Артета та Роберто Де Дзербі, Getty Images
26 січня 2023, 14:59
Напередодні англійська Прем'єр-ліга запустила голосування за найкращого футболіста січня.
Куди ж без тренера. За нагороду найкращого тренера січня в АПЛ будуть боротись наступні претенденти:
- Мікель Артета (Арсенал — 2 перемоги, 1 нічия).
- Роберто Де Дзербі (Брайтон — 2 перемоги, 1 нічия).
- Стів Купер (Ноттінгем Форест — 2 перемоги, 2 нічиїх).
- Унаї Емері (Астон Вілла — 3 перемоги, 1 нічия).
- Томас Франк (Брентфорд — 2 перемоги, 1 нічия).
Взяти участь у виборі переможця можна на офіційному сайті АПЛ за цим посиланням.