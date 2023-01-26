Напередодні англійська Прем'єр-ліга запустила голосування за найкращого футболіста січня.

Куди ж без тренера. За нагороду найкращого тренера січня в АПЛ будуть боротись наступні претенденти:

- Мікель Артета (Арсенал — 2 перемоги, 1 нічия).

- Роберто Де Дзербі (Брайтон — 2 перемоги, 1 нічия).

- Стів Купер (Ноттінгем Форест — 2 перемоги, 2 нічиїх).

- Унаї Емері (Астон Вілла — 3 перемоги, 1 нічия).

- Томас Франк (Брентфорд — 2 перемоги, 1 нічия).

Взяти участь у виборі переможця можна на офіційному сайті АПЛ за цим посиланням.

 

 