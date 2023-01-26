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Стали відомі головні кандидати на посаду коуча бельгійської збірної.

Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) продовжує пошуки нового коуча для збірної після відставки Роберто Мартінеса.

Як повідомляє Het Nieuwsblad, в головній футбольній організації країни зійшлись на трьох кандидатурах: Маурісіо Почеттіно, Йоахім Льов та Андре Віллаш-Боаш. Всі фахівці наразі без роботи.

Маурісіо Почеттіно до 2022 року очолював ПСЖ, Йоахім Льов до 2021 року керував збірною Німеччини, а Андре Віллаш-Боаш до 2021 року перебував на тренерському містку Марселя.

Раніше повідомлялось, що Роберто Мартінес очолив збірну Португалії.