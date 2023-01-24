Українець зіграв лише 35 хвилин, а вже вразив Прем'єр-лігу.
Михайло Мудрик, Getty Images
24 січня 2023, 11:39
Дебют українця Михайла Мудрика у складі лондонського Челсі видався напрочуд вдалим.
Він зіграв лише 35 хвилин у поєдинку проти Ліверпуля, і за цей час йому вдалось поставити рекорд сезону.
Усі знають про швидкісні дані українського вінгера, і у матчі з "червоними" він набрав швидкість 36,63 км/год.
Це рекорд сезону-2022/23. До цього найшвидший спринт вдавався Ентоні Гордону з Евертона - 36.53 км/год.
На третьому місці за цим компонентом Дарвін Нуньєс — 36.53 км/год. Четвертий Ерлінг Голанд — 36.22 км/год, а п'ятий Деніс Закарія — 36.09 км/год.
Раніше повідомлялося, що перехід Михайла Мудрика з Шахтаря у Челсі став найдорожчим зимовим трансфером в історії АПЛ.