Дебют українця Михайла Мудрика у складі лондонського Челсі видався напрочуд вдалим.

Він зіграв лише 35 хвилин у поєдинку проти Ліверпуля, і за цей час йому вдалось поставити рекорд сезону.

Усі знають про швидкісні дані українського вінгера, і у матчі з "червоними" він набрав швидкість 36,63 км/год.

Це рекорд сезону-2022/23. До цього найшвидший спринт вдавався Ентоні Гордону з Евертона - 36.53 км/год.

На третьому місці за цим компонентом Дарвін Нуньєс — 36.53 км/год. Четвертий Ерлінг Голанд — 36.22 км/год, а п'ятий Деніс Закарія — 36.09 км/год.

36.63 — Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.



36.63 — Mykhailo Mudryk

36.61 — Anthony Gordon

36.53 — Darwin Núñez

36.22 — Erling Haaland

36.09 — Denis Zakaria



