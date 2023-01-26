Іспанія

Іспанець заговорив про повернення до рідного клубу.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що не відмовиться від пропозиції Барселони, якщо така в майбутньому надійде.

"Відносини Артети з Арсеналом схожі на мої з Барселоною. Я можу тренувати Манчестер Сіті, можу працювати будь-де, але, якщо Барселона покличе мене, я поїду. Це мій клуб", — цитує іспанця Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Гвардіола тренував Барселону з 2008 по 2012 рік.

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