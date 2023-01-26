Україна

Коуч рівненської команди — про підготовку до другої частини сезону.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт поділився враженнями від першого тренувального збору і спарингом з командою U19.

"Провели продуктивний перший збір. Задоволений ставленням усіх без виключення хлопців до тренувань. Всім подякував за роботу. Сьогоднішньою грою теж задоволений. Сподобалося, як хлопці рухалися на полі, як працювали з м'ячем. Результат — не важливий. Важлива якість гри. Якісно відпрацювали також всі новачки. Були й голи, і гольові передачі. Впевнений, вони підсилять нашу команду", — цитує наставника рівнян офіційний сайт клубу.

Раніше Юрій Вірт прокоментував 4 поразки в кінцівці 2022 року.