Англія

Українець зробив красивий жест.

Арсенал у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед (3:2).

Після переможного результату Олександр Зінченко затягнув в роздягальню новачка команди Якуба Ківьора. Про це Kanal Sportowy розповів агент футболіста.

"Олександр Зінченко затягнув Якуба до роздягальні команди після перемоги над Манчестер Юнайтед. Це не планувалося, але як тільки Зінченко його побачив".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко очолює рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів в історії АПЛ.