Англія

Коуч "канонірів" відзначив характер Олександра.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився своєю думкою щодо ігрових якостей захисника команди Олександра Зінченка.

"Ми знаємо, що Зінченко – це той гравець, який дає все, чого потребує команда на цій позиції. Він дає Арсеналу універсальність, але також забирає багато уваги суперників, звільняючи простір.

Особливо я відзначив би його наполегливість. Те, що він дає Арсеналу, — це справжнє бажання перемагати і робити щось особливе з цією командою. Досвід, який він отримав у минулому, дуже допоміг цьому", – цитує Артету MEN.

Нагадаємо, Олександра Зінченка було визнано найкращим гравцем поєдинку з МЮ за версією вболівальників Арсеналу.