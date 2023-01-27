Англія

Захисник перебереться в АПЛ.

Тоттенгем довгий час працює над підписанням Педро Порро з Спортінга Л в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб зміг домовитись про перехід іспанського гравця.

Стверджується, що сторони погодили контракт до літа 2027 року. Очікується, що Тоттенгем виплатить клаусулу гравця — 45 мільйонів євро.

У поточному сезоні Педро Порро провів 25 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює іспанського футболіста у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем може викупити Данжуму у Вільярреала за 30 мільйонів євро плюс бонуси.