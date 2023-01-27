Англія

Нідерландський форвард має шанси стати повноцінним гравцем "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед не виключає можливості викупу Ваута Веггорста у Бернлі влітку, повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, форвард вразив тренерський штаб, який дуже задоволений швидкою адаптацією Ваута в команді. Тому нідерландського форварда планують викупити. Проте, в разі викупу, 31-річний форвард залишиться резервним нападником в команді.

Нагадаємо, МЮ орендував Ваута до літа 2023 року, про право викупу не повідомлялось.