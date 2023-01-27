Іспанія

Евпвдемк "вершкових" відзначив командний дух в мадридському дербі.

Капітан Реала Карім Бензема прокоментував перемогу над Атлетіко (3:1) у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

"Тяжкий матч проти дуже гарного суперника. Наш характер та талант надихнули нас на камбек. Це було неймовірно.

Ми повинні були забивати раніше, але саме завдяки вболівальникам ми можемо показувати такі ігри. Вони підштовхнули нас до перемоги.

Іноді суперник добре налаштований і важко забити гол. Нам потрібно краще захищатися та контролювати м'яч, але у підсумку ми забили три голи", — сказав Бензема.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Атлетіко.