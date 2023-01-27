Іспанія

Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з Реалом.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:3).

"Я думаю, що до 70 хвилини ми дуже добре виглядали на полі. Потім був фол Себальйоса, і всім байдуже те, що йому не показали другу жовту картку. Ми б залишилися в більшості з перевагою в рахунку на нашу користь. Цього не трапилося, а потім був вилучений Савич і ми залишились у меншості.

Гол Родріго – це неймовірна індивідуальна майстерність і до нього Атлетіко показував гарну гру. У меншості зберегти перевагу було дуже складно.

Команда показала гру, яку хотів бачити. Я дуже задоволений гравцями, адже бачив, скільки зусиль вони доклали і яке враження справили", — наводить слова Сімеоне AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Атлетіко.