Англія

Англієць нарешті повернувся до команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував можливу участь Джейдона Санчо в найближчому матчі проти Редінга.

"Він тренується з командою, і ми бачимо, що він покращується, він робить кроки, і ми приймемо рішення після тренування. Я сказав, що він повертається", — наводить слова Тен Гага The Athletic.

Гравець з першої половини сезону не тренувався з командою. Він полетів у Нідерланди, де працював індивідуально з особистим тренером.

Нагадаємо, що гра між Манчестер Юнайтед та Редінгом в рамках Англії відбудеться 28 січня, в суботу, о 22:00.