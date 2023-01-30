Португалия

Трансфер може зірватися в останню мить.

Здавалося, що перехід іспанського правого оборонця Педро Порро зі Спортінга до Тоттенгема вже є вирішеною справою, проте схоже, що трансферу може не статися. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Тоттенгем провів медичне обстеження сьогодні, щоби завершити угоду, погоджену у суботу, коли гравець прощався з уболівальниками. Спортінг змінив деталі/умови угоди безпосередньо перед підписанням документів. Сьогодні тривають переговори щодо вирішення проблем", — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Зазначимо, що раніше мова йшла про узгодження переходу 23-річного футболіста за 45 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Порро провів 25 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 11 асистів.