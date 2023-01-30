Англія

Схоже, чемпіон світу таки перейде до лондонського клубу.

Півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес близький до зміни клубної прописки.

Як стверджує журналіст Дункан Кастелс, Челсі та Бенфіка домовились про трансфер чемпіона світу в складі збірної Аргентини.

Лондонський клуб заплатить за Енцо 130 мільйонів євро, але на виплат. Нагадаємо, що клаусула гравця становить 120 мільйонів. Тобто Челсі переплатить 10 мільйонів, компенсуючи незручності, які пов'язані з неодноразовою виплатою.

Зазначається, що сьогодні аргентинець не тренувався з командою, тим самим фактично вимагаючи рішення від Бенфіки щодо його переходу в Челсі.

У 17 матчах поточного розіграшу чемпіонату Португалії Енцо забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.