Схоже, чемпіон світу таки перейде до лондонського клубу.
Енцо Фернандес, GETTY IMAGES
30 січня 2023, 19:39
Півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес близький до зміни клубної прописки.
Як стверджує журналіст Дункан Кастелс, Челсі та Бенфіка домовились про трансфер чемпіона світу в складі збірної Аргентини.
Лондонський клуб заплатить за Енцо 130 мільйонів євро, але на виплат. Нагадаємо, що клаусула гравця становить 120 мільйонів. Тобто Челсі переплатить 10 мільйонів, компенсуючи незручності, які пов'язані з неодноразовою виплатою.
Зазначається, що сьогодні аргентинець не тренувався з командою, тим самим фактично вимагаючи рішення від Бенфіки щодо його переходу в Челсі.
У 17 матчах поточного розіграшу чемпіонату Португалії Енцо забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.