Франция

Роксана ніяк не заспокоїться після скандального епізоду, коли Руслан обійняв півзахисника Монако росіянина Олександра Головіна.

Дружина Руслана Маліновського Роксана знову прокоментувала обійми свого чоловіка з росіянином Олександром Головіним після матчу Ліги 1 (1:1). Раніше вона вже висловила свою думку.

"Отож у нас футбольні пабліки, молодці, похайпувалися? Саме тому ми з Русланом їх ніколи не читаємо, не даємо інтерв'ю, не відповідаємо! Життя й ваша робота тільки в цьому й полягають. Беріть приклад з таких журналістів, як Джанлука Ді Марціо чи Фабріціо Романо.

Саме тому вони там, а ви тут в інстаграмних пабліках ворожите своїм же футболістам і розводите бруд серед населення, розпалюючи ненависть один до одного. Кому дуже цікаво, знайдіть краще відео цього моменту. А тим, що ви розводите бруд у коментах, ви тільки допомагаєте цим паблікам пропіаритися за рахунок чужого імені", — написала Маліновська в сторіз.

До речі, сам Руслан Маліновський був трохи стриманіший в коментарях.