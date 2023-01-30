Турция

Ще один нападник покидає донецький Шахтар.

Нападник Шахтаря Оларенважу Кайоде змінює клубну прописку.

Як повідомляє Fanatik, нігерієць в кроці до переходу в стан головного аутсайдера турецької Суперліги Умранієспор. Деталі угоди не розголошують, але відомо, що форвард вже провів перше тренування у турецькому клубі.

Після переходу з Манчестер Сіті в Шахтар влітку 2018 року Кайоде пограв в орендах за турецькі клуби Газішехир та Сівасспор.

За Шахтар він встиг зіграти 24 матчі та забив 2 голи.