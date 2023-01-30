Англія

Юрген та Ліверпуль переживають не найкращі часи.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував невдачу клубу на внутрішній арені.

"Якби на моєму місці був інший тренер, його напевно вже звільнили б. Йому б могли сказати, що минулий сезон і справді був хорошим, але нинішнім – невдалим, тому треба йти. Мені доводиться думати про це, і це правда непросто.

Можу сказати, що ми докладемо максимум зусиль, щоб знайти вихід із ситуації. Ми хочемо повернутися на свій рівень і тоді люди знову з нетерпінням чекатимуть на можливість відвідати нашу гру, щоб подивитися на Ліверпуль у справі", – наводить слова Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль вилетів з Кубка Англії від Брайтона Роберто Де Дзербі.