Юрген та Ліверпуль переживають не найкращі часи.
ЮРГЕН КЛОПП, GETTY IMAGES
30 січня 2023, 21:30
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував невдачу клубу на внутрішній арені.
"Якби на моєму місці був інший тренер, його напевно вже звільнили б. Йому б могли сказати, що минулий сезон і справді був хорошим, але нинішнім – невдалим, тому треба йти. Мені доводиться думати про це, і це правда непросто.
Можу сказати, що ми докладемо максимум зусиль, щоб знайти вихід із ситуації. Ми хочемо повернутися на свій рівень і тоді люди знову з нетерпінням чекатимуть на можливість відвідати нашу гру, щоб подивитися на Ліверпуль у справі", – наводить слова Клоппа Sky Sports.
Нагадаємо, Ліверпуль вилетів з Кубка Англії від Брайтона Роберто Де Дзербі.